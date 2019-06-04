Лондон, 4 июня, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть упали до январских минимумов, однако после этого начали расти, 4 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Ранее в ходе сессии нефть Brent достигла минимума в $60,23 за баррель. К настоящему моменту «мировой эталон» вырос в цене до $61,84 за баррель.

Нефть WTI закрыла торги 3 июня на $53,25 за баррель, в ходе сессии 4 июня опускалась до $52,44 за баррель и в настоящий момент оценивается в $53,54 за баррель.

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