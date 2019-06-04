Москва, 4 июня, 2019, 18:24 — ИА Регнум. В праздновании Ураза-байрам в Москве приняло участие 274,7 тысяч мусульман. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июня сообщили в департаменте национальной политики и межрегиональных связей столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Больше всего верующих собралось в Московской соборной мечети — около 120 тысяч, в Исторической мечети на Большой Татарской — порядка 36 тысяч верующих. В Мемориальной мечети на улице Минская — примерно 45 тысяч верующих», — сообщил представитель пресс-службы департамента.

Никаких происшествий и фактов нарушения общественного порядка зарегистрировано не было, отметили в столичном департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня мусульмане всего мира проводили священный месяц Рамадан, завершили пост и встретили великий праздник Ураза-байрам — день воздаяния за благие дела и большую духовную работу, укрепления семейных связей. С великим праздником мусульман поздравил президент России Владимир Путин.