Москва, 4 июня, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Ситуация с заработными платами в России в области здравоохранения и социальных услуг очень неоднородная, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

«Если речь идет о государственных учреждениях, то, действительно, заработная плата в среднем в них ниже, чем в коммерческих структурах, даже которые принадлежат государству, например, Газпром. Ответ — почему так происходит — прост, коммерческая структура зарабатывает деньги, а государственные структуры, нацеленные на решение социальных задач, финансируются из бюджета. Хотя никто не говорит, что работа врачей менее значимая, чем работа нефтяников», — отметил эксперт.

Если же речь идет о частных больницах, то здесь ситуация с заработными платами отличается. В среднем они выше, чем заработные платы на аналогичных должностях в государственных учреждениях, а также она сравнима с оплатой труда нефтяников.

«Помимо фундаментальных профессий, неплохо дают заработать новые профессии в новых областях. К таким по-прежнему можно отнести IT. В среднем программист, который владеет популярным языком программирования и имеет опыт работы в команде, может заработать порядка 200 тыс. рублей, при этом их заработная плата частенько подвержена индексации», — подчеркнул Исмаилов.

Также к совсем новым профессиям относятся те, которые связаны с развитием технологии BlockChain. Маркетологи, специалисты организации ICO проектов, программисты запрашивают внушительные оклады, например, заработная плата специалиста по блокчейну в части ICO может доходить до 400 тыс. рублей. Однако стоит отметить, что достаточно активно здесь идет процесс падения зарплат из-за растущей конкуренции и слабой эффективности многих кандидатов.

«В целом в России можно иметь достойную заработную плату, но при условии, что вы хороший и востребованный специалист. При этом заработная плата среднестатистического работника последние пять лет снижалась, и этот процесс продолжается.

Поэтому, чтобы в текущих условиях поддерживать свой доход хотя бы на прежнем уровне, необходимо развиваться как специалист, также изучать смежные области и становиться многопрофильным специалистом», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, самые высокооплачиваемые специалисты в России трудятся в нефте‑ и газодобывающих компаниях. Однако в области здравоохранения и социальных услуг зарплаты растут быстрее всего.

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