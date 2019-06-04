Москва, 4 июня, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Ежегодно в РФ количество рабочих мест сокращается примерно на 500 тысяч, считает депутат Государственной думы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он рассказал 4 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), выяснивших, что на рынке труда РФ падает совокупный спрос на рабочие места со стороны работников, а уровень безработицы понижается.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

«Выводы правильные, но их надо рассматривать в более длинном временном лаге, — сказал парламентарий. — Действительно, идёт сокращение числа рабочих мест — ежегодно примерно на 500 тысяч. Рабочие места сокращаются по нескольким причинам. Одна из них — это общая стагнация российской экономики. Другая — технологическое развитие. Потому что современная индустрия и сельское хозяйство подчас не создают, а ликвидируют рабочие места. Мы это видим на примере Сбербанка, где Герман Греф анонсировал сокращение 50 тысяч сотрудников. Это не единичный пример. И третья причина связана с перетоком рабочих мест из легального сегмента в «серую» и «черную» занятость. То есть там, где рабочие места по факту сохраняются, но ликвидируются трудовые договоры и контракты».

Однако, по мнению Шеина, очень скоро в РФ будет наблюдаться повышение безработицы.

«Разница между теми людьми, которые уходят на пенсию, и теми, кто прибывает на рынок труда, была примерно минус 1 млн человек в 2015 году и сейчас примерно минус 800 тысяч человек. В 2021 будет минус 600 тысяч, а в 2024 году даже при сохранении прежнего пенсионного возраста мы будем иметь превышение притока над оттоком», — сказал депутат.

Кроме того, Шеин подчеркнул, что уже в 2019 году в РФ будет наблюдаться превышение притока рабочей силы над её оттоком и, соответственно, рост безработицы.

Напомним, как сообщило издание «КоммерсантЪ», согласно апрельскому выпуску бюллетеня «Тренды российской экономики», подготовленному аналитиками ЦМАКП в марте 2019 года, показатель совокупного спроса на рабочие места в РФ составил 73,5 млн человек. В 2018 году в это время он составлял 73,9 млн человек, в 2017-м — 73,6 млн человек.