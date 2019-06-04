Санкт-Петербург, 4 июня, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Компании, представляющие каршеринговые услуги, должны быть сами заинтересованы в том, чтобы их клиентами не становились «злостные нарушители», а ГИБДД может лишь предоставлять рекомендации, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 4 июня, глава автоклуба А24 Денис Шубин, комментируя инициативу государственной инспекции.

kenny2332 Каршеринг

Ранее газета «Известия» сообщила, что ГИБДД планирует запретить пользоваться услугами каршеринга злостным нарушителям правил дорожного движения, а также всем тем, кто был лишен прав хотя бы один раз. В инспекции рассматривают возможность создания единой базы «злостных нарушителей» для каршеринговых компаний.

«ГИБДД может только рекомендовать каршеринговым компаниям ограничить доступ к своим услугам для тех или иных водителей. Хотя бы потому, что нарушения определяются по номеру машины, а не по водителю. Но каршеринговые компании должны быть и сами заинтересованы в том, чтобы их услугами пользовались водители, которые не будут разбивать им машины.

Видимо, ГИБДД выступило с этой инициативой потому, что им нужно реагировать на участившиеся ДТП с участием машин из каршеринга. Сейчас существуют проблемы с защищенностью доступа к этим услугам. В тех случаях, когда нарушившие правила граждане бросают эти машины и покидают место ДТП, они полагают, что им ничего не будет, потому что доступ был получен на чужое имя», — отметил Денис Шубин.