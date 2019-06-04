Тверь, 4 июня, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Под производственную зону для создания индустриального парка «Эммаусс» в Эммаусском сельском поселении Тверской области будет выделено более 1,6 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июня в пресс-службе облправительства по итогам заседания межведомственной комиссии при правительстве региона по земельным отношениям, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

Как отметил губернатор, именно с формированием новых промышленных площадок связано развитие инвестиционных процессов в Тверской области.

Решение о создании индустриальных парков «Эммаусс» и «Боровлёво-3» было принято в 2018 году. Они должны стать государственными индустриальными парками Тверской области. На их создание планируется получить около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. В «Боровлёво-3» предполагается размещение высокотехнологичных инновационных производств до 15−20 резидентов, в «Эммауссе» — 8−10 резидентов.

Как пояснили в облправительстве, территории под ними находятся в госсобственности, их предполагается предоставлять инвесторам безвозмездно, но при соблюдении определенных требований. Со своей стороны регион также намерен обеспечить индустриальные парки необходимой дорожной и коммунальной инфраструктурой.

Добавим, что в регионе уже действует шесть индустриальных парков — «Боровлёво» и «Раслово» в Калининском районе, «Две башни» и «Композит Сити» в Твери, «MSB-Удомля» в Удомельском городском округе, «Итомля» в Ржевском районе. В них реализованы инвестпроекты на сумму более 17,7 млрд рублей.

Общий объем инвестиций реализованных проектов в уже действующих индустриальных парках составил более 17,7 млрд рублей.