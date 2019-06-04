Лондон, 4 июня, 2019, 12:13 — ИА Регнум. МИД Великобритании оставил без ответа более 80 дипломатических нот, направленных российской стороной по инциденту в городе Солсбери. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

«Более 80 дипломатических нот, направленных в Форин-офис, а также запрос по линии Генпрокуратуры об оказании правовой помощи на сегодняшний день (4 июня) остаются без ответа», — указывается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2018 г. в британском городе Солсбери в критическом состоянии были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Представители руководства Великобритании заявили, что они якобы подверглись воздействию нервно-паралитического газа, который якобы был произведён в РФ. При этом до сих пор британская сторона так и не предоставила каких-либо доказательств.

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