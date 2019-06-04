Улан-Удэ, 4 июня, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Роспотребнадзор назвал российские регионы, наиболее страдающие от ожирения. По данным ведомства, приведённым в докладе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения страны, высокий уровень заболеваемости ожирением отмечен в 31 регионе.

Цитата из м/ф Нехочуха. реж Юрий Бутырин. 1986. CCCР Любитель покушать

«В динамике с 2013 года отмечен рост в 1,7 раза показателей заболеваемости ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом. При статистическом анализе в 2018 году в Российской Федерации прогнозируется тенденция к росту показателей заболеваемости ожирением», — отмечается в докладе.

Больше всего от этого страдают регионы Сибири — Алтайский край, республики Хакасия и Алтай, Омская, Новосибирская, Томская, Кемеровская и Иркутская области, Красноярский край. К ним также можно добавить недавно включенные в состав ДФО Бурятию и Забайкалье. Следом идет Приволжье, где в список попали Пензенская, Оренбургская, Самарская, Саратовская и Кировская области, а также Удмуртия.

В Центральном федеральном округе ожирением страдают жители Тульской, Смоленской, Орловской, Курской и Воронежской областей. В Северо-Западном — Санкт-Петербург, Новгородская, Калининградская, Вологодская области и Ненецкий автономный округ.

На Урале и в Южном ФО — Курганская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калмыкия, Астраханская область и Краснодарский край. На Дальнем Востоке, помимо Бурятии с Забайкальем, от ожирения страдают жители Чукотки и Магаданской области. Наконец, наиболее стройные люди живут на Северном Кавказе, где в списке регионов с высоким уровнем ожирения оказалась одна Ингушетия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров ранее дал рецепт здоровья, для которого не требуется ничего, кроме усилий воли. В первую очередь для того чтобы быть здоровым, нужно меньше есть, а во вторую — больше двигаться. Думать о здоровье, по его мнению, нужно все 365 дней в году.

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