Рамзан Кадыров призвал к умеренности в еде

Грозный, , 10:57 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров дал рецепт здоровья, для которого не требуется ничего, кроме усилий воли. В первую очередь, для того чтобы быть здоровым, нужно меньше есть, а во вторую — больше двигаться, поделился советом чеченский лидер в День здорового питания, который отмечался в России 2 июня.

«Думать о здоровье нужно 365 дней в году, с утра до вечера и с вечера до утра, а не только в первое воскресенье июня. Посланник Аллаха в хадисе предписал быть умеренными в еде, на одну треть заполнять желудок пищей, одну треть жидкостью, а ещё одну треть оставлять незаполненной», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам руководителя северокавказской республики, многие за столом пытаются «наполнить желудок доверху», приобретая вследствие этого «ожирение, лишний вес, букет болезней». Если следовать совету пророка Мухаммада — быть умеренными в еде и заниматься физической культурой, то сразу почувствуешь «прилив сил и бодрости», порекомендовал Кадыров.

Напомним, День здорового питания отмечается в России 2 июня. Праздник был учрежден в 2011 году и отмечается в первое воскресение июня.