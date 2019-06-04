Москва, 4 июня, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Западные страны пытаются принизить роль Советского Союза в победе над нацизмом и продолжают отвергать предложенную Россией резолюцию о недопустимости его героизации. Об этом говорится в статье главы МИД России Сергея Лаврова «О Дне Победы» в журнале «Международная жизнь».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Недоброжелатели России стремятся представить СССР едва ли не основным виновником Второй мировой войны, агрессором наряду с фашистской Германией, используя тезисы о «равной ответственности».

«На одну доску цинично ставятся нацистская оккупация, унесшая десятки миллионов жизней, преступления коллаборационистов и освободительная миссия Красной армии», — отметил Лавров.

Российский министр напомнил об итогах Нюрнбергского трибунала, четко разграничившего стороны добра и зла. Он отметил, что, вопреки выводам Нюрнберга, сегодня в западное образование внедряют ложные трактовки истории и псевдоисторические теории. Они рассчитаны на убеждение молодежи в том, что основной вклад в победу внесли страны Запада, открывшие второй фронт менее чем за год до победы.

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Лавров объяснил это желанием «многих в Европе переписать ту постыдную страницу истории». На Третий рейх работали многие европейские страны, а власти ряда из них участвовали в геноциде русских, евреев и других народов. С этим, судя по всему, связан и регулярный отказ членов НАТО и ЕС поддержать предложенную Россией резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в США отчеканили монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой символично изобразили победы союзников. Советский Союз оказался не включен в число таковых.

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