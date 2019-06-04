Сингапур, 4 июня, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Правительство Индонезии надеется, что поставка 11 российских истребителей Су-35 будет выполнена в конце 2019 года. Об этом, как передает Sindonews, заявил министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду в кулуарах встречи «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре.

Oleg Belyakov Истребитель Су-35

«Думаю, эта проблема будет решена в этом году», — заявил журналистам министр обороны Индонезии.

По его словам, особой проблемой при заключении контракта на закупку 11 российских истребителей стало его согласование с тремя департаментами, вовлеченными в этот процесс. И если министерство обороны подписало все документы, то министерство торговли и министерство финансов все еще находятся на стадии согласования.

Издание отмечает, что истребитель Су-35 весит 19 тонн и способен развивать максимальную скорость 2500 км/час.

Ранее министр обороны заявил, что Джакарта не отменит контракт на покупку российских истребителей, несмотря на возможные санкции США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду принял участие в азиатском саммите по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре.

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