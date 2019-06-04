Токио, 4 июня, 2019, 05:53 — ИА Регнум. Школьный автобус попал в массовое ДТП в японской префектуре Тотиги, сообщает агентство Kyodo.

Timothy Boscarino Японский школьный автобус

Сообщается, что в Тотиги столкнулись пять автомобилей, включая школьный автобус, перевозивший детей на экскурсию. В результате ДТП пострадали 17 человек, включая 15 учеников младших классов. Их поместили в больницу. В настоящее время японская полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в районе испанского города Алькобендас автобус с пассажирами съехал с трассы и перевернулся. В результате ДТП пострадали по меньшей мере 20 человек.