Нижний Новгород, 3 июня, 2019, 21:21 — ИА Регнум. По факту публикации в СМИ информации об отказе спортивной деревни «Новинки» принимать в течение трех суток ВИЧ-инфицированных детей проводится доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Проверяется информация об отмене поездки 50 детей из-за позиции руководства турбазы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Благотворительный фонд «СТЭП» в рамках проекта «Школа маленьких плюсиков» планировал поездку с ВИЧ-положительными детьми в спортивную деревню «Новинки». Однако турбаза отказалась размещать 50 детей с ВИЧ-инфекцией.

По словам администратора деревни, за поездку был внесен аванс, но какие именно люди поедут, — было неизвестно. Только позднее выяснилось, что приедут особенные дети. Персонал турбазы, узнав обстоятельства, пригрозил не выходить на работу.

О ситуации стало известно в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. 5 июня в ведомстве пройдет совещание с главой благотворительного фонда «СТЭП», представителями спортивной деревни и уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области. Также в инциденте разбирается детский омбудсмен по региону Маргарита Ушакова.

При этом руководство «Новинок» уже опровергло информацию об отказе в приеме детей, сообщив, что необходимо лишь провести дополнительный инструктаж для сотрудников.