Бишкек, 3 июня, 2019, 19:16 — ИА Регнум. «Если бы не было денежных переводов от мигрантов в России, то Киргизия и правительство обанкротились бы. Вы с этим согласны?» — с таким вопросом обратился депутат Мурадыл Мадеминов к председателю Нацбанка Киргизии в ходе заседания парламентского комитета по бюджету и финансам, пишет Tazabek.

Focus.kg Трудовые мигранты

В ответ на это глава Национального банка Толкунбек Абдыгулов заявил, что экономика республики в последнее время имеет потребительское направление, а потому все деньги, присылаемые работающими за рубежом киргизстанцами, также уходят в потребительский сектор.

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«Они обеспечивают финансирование импорта, который заходит в страну. Если взять платежный баланс, в нем четко видно, что доля импорта сильно не вырастает, но прирост есть. Это все идет в том числе за счет потребления, которое население делает за счет денежных переводов», — сказал он.

Говоря о возможности банкротства, Абдыгулов отметил, что на этот вопрос довольно-таки сложно ответить.

«Потому что мы это проходили два года назад, если резко падают денежные переводы в страну, соответственно, доля импортированных товаров резко падает. Если не будет больших поступлений, то и наше потребление внутри страны будет резко падать. В экономике все взаимосвязано. Отдельно говорить очень тяжело», — подытожил председатель НБКР.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году трудовые мигранты отправили в Киргизию через различные системы денежных переводов около $2 млрд 685,3 млн (более 176 млрд рублей по текущему курсу).

Из этой суммы более 98% поступило от киргизстанцев, работающих на территории России. Сопоставимую сумму они привезли или передали домой через родственников и знакомых в виде наличных денег.

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