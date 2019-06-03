Санкт-Петербург, 3 июня, 2019, 19:02 — ИА Регнум. В Петербурге решили изменить проект Красносельско-Калининской линии (ККЛ) метрополитена. Об этом свидетельствуют данные с портала госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Работник метрополитена

Напомним, новая «коричневая» ветка метро должна появиться на юго-западе города, а затем прийти на северо-восток Петербурга.

Начальная цена контракта установлена на уровне чуть более 236 млн рублей. При этом в 2019 году городской бюджет готов выделить подрядчику примерно 133 млн рублей, остальные — 103 млн рублей — будут перечислены в течение 2020 года.

Победитель конкурса должен будет откорректировать проектную документацию по строительству ККЛ от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД), кроме того, необходим и участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская».

Работы должны быть завершены до 30 июня 2020 года.

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Добавим, ранее врио губернатора Александр Беглов, отчитываясь перед городским парламентом, заявил, что станции Красносельско-Калининской ветки будут сданы к 2022 году, однако не уточнил, какие именно.

В целом ККЛ должна включать в себя станции «Путиловская», «Броневая», «Юго-Западная», а также «Заставская», «Каретная» и «Боровая».