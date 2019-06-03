Москва, 3 июня, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Как только бывший президент Украины Пётр Порошенко потерпел поражение на выборах, выяснилось, что его соглашения и договорённости с Константинопольским патриархом Варфоломеем оказались призрачными и условными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня рассказал политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал слова патриарха Варфоломея о том, что «так называемый Патриархат Киевский не существует и никогда не существовал».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

«Пётр Порошенко в рамках своей избирательной стратегии использовал на первом этапе идею создания Украинской национальной церкви как достаточно мощный аргумент в свою пользу, — сказал Шаповалов. — Успехов реальных не было, и под их видом он выдавал якобы прорубленное им окно в Европу и томос. Поскольку история версталась под выборы и для Порошенко самым важным было получить результат, то вся эта церковная структура, которая была в итоге создана, оказалась липовой, потому что держалась на договорённостях в период избирательной кампании».

По мнению политолога, «патриарх» Филарет, глава ПЦУ Епифаний и другие иерархи имели личные договорённости с Петром Порошенко о том, что никакие их внутренние конфликты и претензии на власть не будут публично обозначены до тех пор, пока не пройдут выборы.

«Результатом стало то, что церковь якобы была создана, а Епифаний стал лидером новой объединённой церкви. Но как только Порошенко потерял власть, выяснилось, что структуры Киевского патриархата не ликвидированы. Представители Киевского патриархата не вошли в ПЦУ. Во всяком случае, есть существенные основания считать, что многие из них считают своим лидером не Епифания, а Филарета, — сказал Шаповалов. — Ну и, наконец, соглашения с Варфоломеем оказались более чем призрачными и условными. Каждый достигал своей цели. Варфоломей пытался нанести максимальный урон РПЦ и усилить свои позиции. Порошенко пытался выиграть выборы за счёт религиозной темы. Для США было важно разрушить Православную церковь Московского патриархата, потому что она фактически в настоящий момент является той пуповиной, которая связывает Украину и Россию. Но после того, как главный инициатор этого процесса потерпел фиаско, всё рассыпалось».

Напомним, как сообщило 3 июня агентство «Интерфакс», глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко обнародовал текст официального обращения Варфоломея к украинским журналистам.

«Что касается Филарета, то его восстановили в епископском сане как бывшего митрополита Киевского. Так называемый Патриархат Киевский не существует и никогда не существовал», — гласит этот документ.