Санкт-Петербург, 3 июня, 2019, 16:38 — ИА Регнум. С 1 июля 2019 года увеличение тарифов на услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге в среднем составит всего 0,4%, а не 4,3%, как планировалось ранее. Минимальная индексация стала возможной благодаря оптимизации расходов ресурсоснабжающих предприятий города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

Как передает из Смольного телеканал «Санкт-Петербург», стоимость холодной воды и водоотведения увеличится с 1 июля на 3,2%, вместо 7%, как предполагалось ранее. А отопление и горячая вода подешевеют на 0,6%, вместо планировавшегося удорожания на 3,3%.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал от подчиненных разобраться в тарифах за воду и тепло и добиться их прозрачности.

«По воде в среднем за год петербуржцы платят порядка 30 миллиардов рублей. Мы проверили всех поставщиков, есть неэффективные расходы, есть излишние расходы. Поэтому мы продолжаем эту работу. Она непростая, нужно считать. Тем не менее, мы должны защищать интересы наших жителей», — сказал врио губернатора.

Кроме того, Александр Беглов поддержал планы по введению социальных льгот для пожилых горожан, которые прожили в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев и не имеют статус блокадника. Такие граждане смогут получит право на льготный проезд и бесплатный отдых в пансионате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» расторг договор энергоснабжения с ООО «Развитие и инвестиции» в одностороннем порядке. Причиной такого решения стала проверка, в результате которой выяснилось, что выставляемые тарифы за электроэнергию были завышены в среднем на 20%. Это негативно отражалось на тарифах на воду, поставляемую населению.