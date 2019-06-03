Москва, 3 июня, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Массового сокращения доходов населения в России не происходило в 2018 году. На самом деле, 18% — это не такой большой процент, и это может быть связано с деятельностью организации, в которой трудятся работники, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Ника Егорова Зарплата в конверте

«Если снижаются показатели деятельности, организация имеет полное право сократить и фонд оплаты труда, а, соответственно, и заработную плату работникам. По закону, работодатель должен обосновать сокращение и предупредить сотрудников за два месяца», — напомнила эксперт.

Большинство компаний действуют в условиях рынка, и могут быть разные обстоятельства, по которым организации идут по такому пути. Но это, скорее, крайняя мера. А чаще всего, это сокращение премиальной части или перевод на сокращенный рабочий день. Как правило, базовую часть заработной платы просто так не сокращают.

«Поэтому и работники видят общее сокращение вознаграждения. Нет более точных данных по отраслям, но, скорее всего, это и процесс не затронул бюджетные организации. Там в связи с индексацией наблюдался рост заработных плат», — отметила Иванова-Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, уменьшение размера своей зарплаты заметили в 2018 году 18,3% жителей России.

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