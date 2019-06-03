Москва, 3 июня, 2019, 12:47 — ИА Регнум. В последнее время в России, действительно, наблюдается некоторый перекос в сторону того, что при росте зарплат свободных средств остаётся ровно столько, сколько и было ранее. Можно спорить о размере выборки, но при этом она очень точно отражает общее положение дел, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Основная причина заключается в том, что уровень инфляции на товары первой необходимости выше средней по стране, которая принимает в учёт все группы товаров (квартиры, машины, бытовую технику, продукты и т. д). Поэтому на бумаге видно, что инфляция не превышает 4−5%, рост зарплат — 9%, а в жизни — инфляция на востребованные товары равна росту доходов.

Именно по этой причине граждане РФ стали замечать нехватку средств и им всё сложнее стало откладывать деньги на крупные покупки. Покупка автомобиля, тура в отпуск, крупногабаритной техники без использования кредитных средств зачастую не представляется возможным», — считает эксперт.

Однако паниковать и говорить о резком ухудшении ситуации преждевременно, так как банки продолжают политику жесткого отбора клиентов и не готовы выдавать ссуды закредитованным гражданам или тем, кто имеет незакрытые просроченные кредиты.

«На сегодня долговая нагрузка российских граждан составляет порядка 30% в среднем по России. При этом риски выхода на просрочку резко возрастают, если уже 50% дохода направляется на погашение ранее взятого кредита. Однако говорить о критичности показателей или, наоборот, о нормальном их уровне можно лишь в привязке к уровню дохода.

Условно, чем ниже доход, тем доля, отдаваемая на погашение, даже при минимальном значении уже может вызывать опасения. Отдать 50 тыс. рублей на оплату кредита при зарплате в 100 тыс. рублей — реально. Отдать 3 тысячи при зарплате 10 тыс. рублей — уже проблематично», — пояснил Мехтиев.

По последним статистическим данным, к счастью, лишь 1/6 жителей России с действующими кредитами тратят на погашение долга более 50%. При этом половина из них имеет доход, не превышающий 50 тыс. рублей. На сегодня именно такие заемщики находятся в зоне риска выхода на просрочку. О ровной ситуации говорит и уровень просроченной задолженности, который уже несколько месяцев подряд находится в пределах 5% от объёма кредитования.

«По итогам 2019 года при сохранении стабильной экономической ситуации в стране объём кредитования продолжит показывать рост при одновременной стагнации уровня просроченной задолженности», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, уменьшение размера своей зарплаты заметили в 2018 году 18,3% жителей России.

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