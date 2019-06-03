Москва, 3 июня, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Банк России с 3 июня 2019 года выпускает в обращение три памятные серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей и одну золотую номиналом 50 рублей, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Две серебряные монеты выходят в серию «Памятники архитектуры России». На одной монете номиналом 3 рубля изображены нарзанные ванны в Кисловодске, на другой номиналом 25 рублей — Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводской монастырь.

Тираж монет составил 3 тыс. и 1,5 тыс. штук соответственно.

Кроме того, ЦБ РФ выпустил монеты, посвященные 70-летию установления дипломатических отношений России с Китаем, — две серебряные номиналом 3 рубля и одну золотую номиналом 50 рублей тиражом 5 тыс. штук и 500 штук соответственно.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 1 апреля 2019 года выпускает в обращение серебряные памятные монеты номиналом 3 и 25 рублей серии «100-летие основания Государственного музея-усадьбы «Архангельское».

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