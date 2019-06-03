Лондон, 3 июня, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Демократическим правам и свободам, отвоеванным во Второй мировой войне, сегодня угрожает растущая популярность крайних правых. Один из самых вопиющих примеров «глобальной угрозы» — президент США Дональд Трамп, заявил мэр Лондона Садик Хан в газете The Guardian.

Stemoc Садик Хан

Градоначальник британской столицы сравнил с методами фашистов не только риторику Трампа, но и позиции ряда европейских лидеров. Он подчеркнул, что еще несколько лет назад было немыслимо, чтобы люди с такими взглядами набирали силу и завоевывали власть и влияние.

«Виктор Орбан в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции и Найджел Фарадж здесь, в Великобритании, играют на тех же разногласиях, что и фашисты 20-го века, чтобы заручиться поддержкой, но используют новые зловещие методы для передачи своего послания», — отметил Хан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Садика Хана обеспечили круглосуточной охраной после того, как в его адрес в социальных сетях поступили сотни угроз. По словам главы Лондона, угрозы связаны с тем, что он исповедует ислам.

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