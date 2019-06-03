Новосибирск, 3 июня, 2019, 08:35 — ИА Регнум. В Арбитражном суде Новосибирской области в настоящее время находятся иски о признании банкротами Евгения и Виталия Насоленко, а также Александра Слободчикова, которые являются совладельцами АО «Новые торговые сети», развивавшего в Новосибирске собственный бренд торгового предприятия «Добрянка», а также сети магазинов «Бахетле», «Лидер экономии» и «Универсам удачных покупок», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оноре Домье. Юристы

Иски от коллекторского агентства «Брокер-Консалт» в суд поступили 7 февраля 2019 года. Сумма исковых требований к Александру Слободчикову — почти 550 млн рублей, к Виталию и Евгению Насоленко — почти по 229 млн рублей.

Как указывается на сайте Арбитражного суда Новосибирской области, 30 мая в отношении братьев Насоленко введена процедура реструктуризации долга, как указывает издание «Новая Сибирь», «в отличие от конкурсного производства, она относится к числу реабилитационных и помогает гражданину возобновить платежеспособность с минимальными издержками». В отношении Слободчикова принято решение — признать банкротом и ввести процедуру реализации имущества.

Заявителем по искам указана кандидатура арбитражного управляющего Андрея Смирнова — члена Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

По данным РБК, в марте 2016 года к АО «Новые торговые сети» был подан иск от того же «Брокер-консалт» с требованием признать организацию банкротом. Сумма требований составляла 200 млн рублей основного долга, 289,9 млн рублей пени. Причина исков — невыплаченный кредит Национальному резервному банку, правопреемником которого стал «Брокер-консалт». В начале 2017 года «Новые торговые сети» признаны банкротом, было начато конкурсное производство. Согласно информации из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, АО «НТС» находится с стадии ликвидации.