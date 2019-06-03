Тегеран, 3 июня, 2019, 05:54 — ИА Регнум. Ирано-американские переговоры могли бы состояться при условии, что в Тегеране увидят, что Вашингтон относится к Ирану с уважением, заявил иранский президент Хасан Рухани, передает агентство Fars.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

По данным источника, выступая в субботу, 1 июня, перед иранскими спортсменами, Рухани прокомментировал сказанные накануне президентом США словам о том, что Вашингтон не ищет смены режима в Иране. По мнению иранского лидера, сказанные слова не соответствуют прошлогодним заявлениям Вашингтона, в которых говорилось прямо противоположное.

«Мы за переговоры, если [другая сторона] почтительно сидит за столом переговоров и следует международным правилам, а не издает приказ, как вести переговоры», — заявил президент.

Ранее Рухани дал понять, что ирано-американские переговоры возможны только при отмене санкций.