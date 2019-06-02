Москва, 3 июня, 2019, 01:57 — ИА Регнум. Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».

Окурки

Как сообщается в направленном в Минприроды и Минздрав документе, курильщики крайне негативно влияют на экологию: «сотни тысяч тонн окурков» выбрасываются в окружающую среду ежегодно. Между тем окурки содержат токсичные и длительно разлагающиеся вещества, в связи с чем утилизации и переработке этих отходов следует уделить особое внимание.

По предварительным данным, сбор должен составить не менее пяти рублей с одной пачки сигарет. Согласно подсчетам, это может увеличить конечную стоимость примерно на 5%.

В министерстве здравоохранения РФ против предложенных мер не возражают. Как пояснили в пресс-службе ведомства, каждый год в мире выбрасывается в природу до 680 млн т окурков, вместе с которыми в окружающую среду привносятся порядка 7 тысяч различных химических веществ, большая часть из которых токсична.

Ранее в 2018 году Минздрав уже выступал с подобной инициативой. Однако в Министерстве природных ресурсов она поддержки не нашла. В ведомстве заявили, что на текущий момент в Российской Федерации отсутствуют технологии сбора и переработки окурков.