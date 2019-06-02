Москва, 2 июня, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Сайт «Арзамас» опубликовал интервью с невесткой писателя Еленой Владимировной Пастернак, в котором говорится, что для подготовки романа к печати в «Новом мире» в годы перестройки пришлось:

Борис Пастернак. 1940

«Сверить множество машинописных копий со множеством различных правок. Отследить все стадии работы над текстом. Определить последние авторские решения. (…) Беловая рукопись «Живаго» была нам известна. Первые главы хранились у нас; середина — с дарственной надписью «Зине и Лене» — у Зинаиды Николаевны; последние главы были у Ольги Всеволодовны. Эти последние главы были взяты при ее аресте в 1949-м. (…) Вы знаете, что сейчас иногда всплывают «новые рукописи романа Пастернака»? Это подделки, и вычислить их несложно. Ведь что делают эти «фальшивомонетчики»? Они берут издание «Живаго» и изящным почерком переписывают фрагмент текста, не понимая, сколько слоев правки было в оригинальной пастернаковской рукописи, в машинках, которые перепечатывались несколько раз, добавлялись новые исправления, что-то подклеивалось, что-то зачеркивалось. В какой-то момент эта титаническая работа была закончена. Текст романа был готов к публикации. Залыгин боялся публиковать роман, но всё же сказал: мы это сделаем в 1988 году. В 1987-м мы сдали рукопись. Издания «Доктора Живаго» пришлось ждать с 1958 по 1988 год. Тридцать лет».

Это означает, что Нобелевская премия была получена Борисом Пастернаком за один из промежуточных черновиков романа. А рукопись, посланная на Запад, с которой делались все переводы, неполноценна. Наконец, ряд рукописей и машинописей «Доктора Живаго», проданных на международных аукционах или хранящихся в личных архивах близких родственников поэта и активных участников публикации «Доктора Живаго» на Западе, целиком объявлен фальшивками как «новые рукописи романа Пастернака», а подлинным текстом становится реконструкция 1980-х гг., авторской рукописи которой, похоже, не существует.