Владимир, 2 июня, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате хлопка газа в многоквартирном жилом доме в городе Муроме во Владимирской области. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Хлопок газа произошёл утром 2 июня в квартире на третьем этаже многоэтажного жилого дома на улице Кленовой в городе Муроме. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 20 человек и ликвидировали возгорание в квартире на кухне площадью 20 кв. метров.

В результате хлопка газа пострадал мужчина 26 лет, предположительно, житель Нижегородской области, и двое детей 2012 и 2015 годов рождения, проживающих в соседней квартире.

Мужчина был госпитализирован в реанимацию Муромской городской больницы №3 с ожогами 65% тела. Дети госпитализированы в детскую больницу Мурома. У одного ребёнка сильный стресс, другой получил травмы.

В настоящее время специалисты проводят поквартирное обследование подъезда, в котором произошёл хлопок газа. По итогам обследования будет сделан вывод о пригодности или непригодности дома для дальнейшего проживания в нём людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о хлопке газа в частном доме в Воронеже. В результате инцидента пострадали два человека, в доме были разрушены стены и обрушилась крыша.