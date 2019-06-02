Санкт-Петербург, 2 июня, 2019, 14:54 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, преподаватель СПбГУ Михаил Амосов, состоящий во фракции «Яблоко», 2 июня подал в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию документы на участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он хочет баллотироваться в губернаторы от партии «Гражданская Платформа».

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский дворец, где расположен Горизбирком Петербурга и Заксобрание города

За выходные, 1−2 июня, о своем намерении участвовать в выборах Горизбирком Петербурга уведомили уже 13 кандидатов, в том числе представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Михаил Амосов, состоявший в «Яблоке» с момента основания партии, в 2016 году был избран в Заксобрание от «Яблока» и до сих пор числится во фракции этой партии в городском парламенте. Однако в ноябре 2018 года он вышел из партии, основав «Движении демократического обновления» (ДДО).

Как объяснили в пресс-службе Амосова, решение о выдвижении его кандидатуры от партии «Гражданская платформа» было принято еще в конце мая после обсуждений, прошедших как в партии, так и в ДДО. Инициатором выдвижения Амосова от партии «Гражданская платформа» стал сам депутат. Партийное выдвижение упрощает задачу регистрации на выборах, поскольку такому кандидату не надо собирать подписи избирателей. Но всё равно необходимо пройти так называемый муниципальный фильтр.

Напомним, 1 июня документы в Горизбирком — первым из кандидатов — подал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он идет на выборы как самовыдвиженец.

В тот же день в избирком подали документы: Андрей Алескеров — от партии «Патриоты России»; экс-депутат Заксобрания, юрист Игорь Михайлов — в порядке самовыдвижения; Павел Созинов — от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»; Владимир Григорьев — от партии «Гражданская сила».

В воскресенье, 2 июня, документы подали: Владимир Козыро — от «Демократической партии России»; Николай Заборовский — от «Партии прогресса»; Любовь Посняченко — от «Коммунистической партии социальной справедливости»; Андрей Петров — от партии «Родина»; депутат ЗС Петербурга Михаил Амосов — от партии «Гражданская платформа»; депутат Госдумы Владимир Бортко — от КПРФ; депутат ЗС Петербурга Надежда Тихонова — от партии «Справедливая Россия»; депутат ЗС Петербурга Олег Капитанов — от ЛДПР.