Пекин, 4 июня, 2019, 06:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о неготовности своей страны пойти на мировую с Китаем. Сказано этой было на пресс-конференции по итогам токийской встречи с японским премьер-министром, но имеет отношение ко всему комплексу проблем нынешней мировой экономики. Куда продолжает двигаться ситуация, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Конфликт США и КНР вокруг компании Huawei вскрыл удивительные глубины глобализационного сращивания технологических цепочек этих двух стран, которое переводит этот конфликт в формат «поножовщины сиамских близнецов». Пытаясь нанести ущерб Китаю, США ставят под угрозу экономическое благополучие гигантов собственной электронной отрасли. Задействованы оказываются многие из технологических столпов американской экономики.

От всех предыдущих рассогласовок между Вашингтоном и Пекином ситуация вокруг Huawei отличается принципиальной неуступчивостью китайской стороны и переходом Пекина от глухой обороны к контратакам. В качестве последних КНР объявила о прекращении закупок американских энергоносителей и сокращении импорта продовольствия. При этом прямой путь нанесения ущерба дополняется сложностями, возникающими в связанных областях промышленности, от транспорта и производства элементной базы до конечных потребителей, включая, например, медицину и военную промышленность. Пентагон уже признал критичность своей зависимости от китайских поставок в некоторых отраслях, преодолеть которую на данном этапе не представляется возможным.

Всё перечисленное показывает, что избежать в будущем таких ситуаций, как сложившаяся между США и Китаем сейчас, возможно только в том случае, если глобализация перейдет в стадию кластеризации — к созданию устойчивых экономических регионов, ограниченных влиянием мощных лидеров и не пересекающихся с соседними кластерами. Китай, судя по всему, видит себя во главе азиатского кластера, США могут замкнуться на своем континенте, а вот судьба России и Европы до сих пор остается под вопросом.

Читайте подробности в статье Александра Запольсикса «Постиндустриальный мир на пути к технологическому феодализму».