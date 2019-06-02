Дзержинск, Нижегородская область, 2 июня, 2019, 10:57 — ИА Регнум. По уточнённым данным, 89 человек пострадали при серии взрывов на оборонном предприятии в городе Дзержинске. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Government-nnov.ru Заседание оперативного штаба по чрезвычайному происшествию на заводе АО «ГосНИИ «Кристалл»

Из 89 человек, обратившихся в медицинские учреждения, 44 человека являются сотрудниками предприятия ГосНИИ «Кристалл», 45 человек — граждане, проживающие на прилегающей к заводу территории.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 85 пострадавших в результате серии взрывов, прогремевших в цеху по производству тротила на оборонном предприятии ГосНИИ «Кристалл». Кроме того, взрывами и последующим пожаром были разрушены пять зданий на территории предприятия, взрывной волной были повреждены около 180 жилых домов и социальных объектов.

На территории Дзержинска и посёлков Пыра, Желнино, Лесной Кордон действует режим ЧС. Угрозы новых взрывов нет.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

Губернатор региона Глеб Никитин заявил, что все пострадавшие, которые были госпитализированы в результате взрыва, получат материальную помощь в размере 150 тысяч рублей.