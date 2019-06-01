Дзержинск, Нижегородская область, 2 июня, 2019, 01:58 — ИА Регнум. Правительство Нижегородской области выделит материальную помощь госпитализированным в результате взрывов на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.

52.mchs.gov.ru Спасатели на месте происшествия в Дзержинске

«Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тыс. рублей, из бюджета Дзержинска — еще по 50 тыс.», — сказал глава региона.

Кроме того, власти области выделят средства на устранение последствий ЧП.

Глава Дзержинска Иван Носков отметил, что в настоящее время точную сумму ущерба назвать сложно, однако она будет уточнена в течение двух дней.

«Сейчас определяемся с размером ущерба в первую очередь по объектам социального значения и жилого фонда. Пока сложно назвать конкретную сумму», — сказал Носков.

Губернатор заверил, что правительство региона будет координировать работу по восстановлению объектов и возмещению ущерба со стороны работодателя пострадавшим сотрудникам завода.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 июня в цехе по производству тротила на территории оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели три взрыва с последующим возгоранием. Площадь пожара составила 800 кв метров непосредственно на площадке предприятия и 400 кв метров — в лесном массиве. Разрушено пять зданий — три складских и два производственных.

По данным Минздрава РФ, из 85 пострадавших за медпомощью обратились 39 сотрудников предприятия, 46 граждан — местные жители. Число госпитализированных составило 16 человек, один из пострадавших — в тяжелом состоянии. Состояние 15 больных в стационарах оценивается как средней степени тяжести.

Взрывной волной, по уточненным данным, повреждены около 180 жилых домов и социальных объектов. основная масса повреждений — выбитые стекла.

На территории Дзержинска, а также поселков Пыра, Желнино, Кордон Лесной действует режим ЧС, территория оцеплена. По данным властей Дзержинска и управления МЧС по Нижегородской области, угрозы новых взрывов нет, эвакуация жителей не требуется.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»).

Гендиректора ГосНИИ «Кристалл» 31 мая отстранили от занимаемой должности за систематические нарушения норм промышленной безопасности.