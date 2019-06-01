Нижний Новгород, 2 июня, 2019, 01:05 — ИА Регнум. Число пострадавших от взрывов на территории оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске, которые обращаются за медицинской помощью, может увеличиться. Об этом заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который провел заседание оперативного штаба на месте ЧП.

Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Штаб на месте ЧП

«К счастью, погибших и пропавших без вести нет», — констатировал он.

По словам губернатора, обращаются в основном с легкими травмами — порезами осколками выбитых оконных стекол, поскольку от взрывной волны пострадало большое количество жилых зданий.

«Мы ожидаем, что количество обратившихся может увеличиться», — цитирует Никитина РИА Новости. Он добавил, что до настоящего момента за медицинской помощью обратились 84 человека.

Он уточнил, что от взрыва пострадали 70 детских садов и 31 школа.

«Серьезных повреждений нет, но выбиты стекла. Поставлена задача устранить последствия в самые короткие сроки. Жителям пострадавших от взрыва домов нужно обратиться по телефону 112 либо в свою управляющую компанию», — отметил губернатор.

Напомним, по состоянию на 22:15 мск (совпадает с местным временем). Из 85 пострадавших за медпомощью обратились 39 сотрудников предприятия, 46 граждан — местные жители.

Число госпитализированных составило 16 человек, один из пострадавших — в тяжелом состоянии. Состояние 15 больных в стационарах оценивается как средней степени тяжести.

«Амбулаторная помощь оказана 69 пациентам», — сообщили в Минздраве РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 июня в цехе по производству тротила на территории оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели три взрыва с последующим возгоранием. Площадь пожара составила 800 кв метров непосредственно на площадке предприятия и 400 кв метров — в лесном массиве. Разрушено пять зданий — три складских и два производственных. Взрывной волной, по уточненным данным, повреждены около 180 жилых домов и социальных объектов. основная масса повреждений — выбитые стекла.

На территории Дзержинска, а также поселков Пыра, Желнино, Кордон Лесной действует режим ЧС, территория оцеплена. По словам главы города Ивана Носкова, угрозы новых взрывов нет, эвакуация жителей не требуется. Это подтверждает также глава управления МЧС по Нижегородской области Владимир Синьков. Превышения ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ в воздухе на территории Дзержинска не зафиксировано. На месте происшествия работает оперативный штаб.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»).

Ранее сообщалось, что гендиректора ГосНИИ «Кристалл» 31 мая отстранили от занимаемой должности за систематические нарушения норм промышленной безопасности.

Вместе с этим на территории Дзержинска 1 июня проводилась эвакуация ряда торговых центров в связи с ложными сообщениями о минировании.