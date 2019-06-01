Москва, 29 апреля, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Артиллеристы российской группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении. За эффективные действия экипажи расчётов представили к государственным наградам, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

В ведомстве уточнили, что опорный пункт националистов под Авдеевкой поразили военнослужащие расчётов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация». Цель обнаружили операторы БПЛА. Артиллеристы произвели серию выстрелов с закрытых огневых позиций, уничтожив укреплённый опорный пункт противника, который препятствовал дальнейшему продвижению штурмовиков. Награждение отличившихся бойцов медалями «За отвагу» и Жукова провели прямо на передовой.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы четырём подразделениям, участвующим в специальной военной операции. Глава Минобороны поздравил военнослужащих 90-й зенитной ракетной бригады, 11-й отдельной гвардейской инженерной Кингисеппской Краснознамённой ордена Александра Невского бригады, 50-й отдельной железнодорожной бригады и 56-го гвардейского десантно-штурмового ордена Отечественной войны I степени Донского казачьего полка с награждением орденами Суворова и Кутузова.

Поздним вечером 28 апреля российские войска атаковали в Харьковской области крупный распределительный железнодорожный узел ВСУ, подтвердили подпольщики. По их сведениям, удар пришёлся по посёлку городского типа Боровая, где происходит распределение военнослужащих, техники и боекомплекта по линии боевого соприкосновения харьковского направления.