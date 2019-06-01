Токио, 1 июня, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Маршрут эстафеты олимпийского огня на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио представил 1 июня на своем официальном сайте пресс-служба оргкомитета.

Tokyo2020.org Олимпийский огонь

По данным пресс-службы, эстафета олимпийского огня начнется 26 марта 2020 года в префектуре Фукусима. Затем её маршрут будет пролегать через все 47 японских префектур. В частности, олимпийский огонь побывает в храме Ицукусима и на священной горе Фудзи, а также в другим исторических и популярных местах Японии, включая пострадавшие от стихийных бедствий.

Закончится эстафета 24 июля в Токио на национальном стадионе где и будет зажжен ХХХII летних Игр, которые продлятся до 9 августа 2020 года.

Также на сайте представлена официальная форма спортсменов, которые понесут факел.

Отметим, к зонам пострадавшим от стихийных бедствий относится прибрежная зона в японских префектурах Мияги, Иватэ и Фукусима, которые были уничтожены цунами в марте 2011 года, последствия которых до сих пор не ликвидированы окончательно.

Также в результате стихийного бедствия в 2011 году вышли из строя из строя системы энергоснабжения и охлаждения ядерных реакторов на электростанции «Фукусима-1», что стало причиной взрыва водорода и заражению радиоактивными веществами прилегающих к станции районов.