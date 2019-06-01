Вашингтон, 1 июня, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон», — сказано в сообщении пресс-службы президента Украины.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил своего американского коллегу за «последовательную поддержку территориальной целостности Украины».

Также Зеленский напомнил Трампу о проекте закона об усилении поддержки Украины, который ранее был представлен в палате представителей Конгресса США. Президент Украины подчеркнул, что данный проект, а ещё лучше его принятие, является важным сигналом о крепком стратегическом партнёрстве двух стран.