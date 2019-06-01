Купертино, США, 1 июня, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Американская технологическая корпорация Apple готовится полностью отказаться от плеера iTunes, который использовала в своих продуктах почти два десятилетия. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По данным агентства iTunes заменят на самостоятельные приложения для музыки, телевидения и подкастов вместе с выходом macOS 10.15. Предполагается, что глава Apple Тим Кук объявит об отказе от iTunes на конференции разработчиков WWDC 2019, которая начинается 3 июня.

Напомним, что плеер iTunes впервые появился в 2001 году. Пользователи с его помощью могли слушать музыку, подкасты, смотреть фильмы и ТВ-шоу. Также iTunes использовался для синхронизации информации на устройствах Apple.