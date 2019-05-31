Лос-Анджелес, США, 1 июня, 2019, 01:40 — ИА Регнум. Роль Бэтмена в новом фильме режиссёра Мэтта Ривза сыграетбританец Роберт Паттинсон, сообщает Deadline.

(сс) Gage Skidmore Роберт Паттинсон

Британского актёра утвердили на главную роль — роль Брюса Уэйна. Официальное заявление Warner Bros. ожидается.

Напомним, Ривз решил снять новую версию «Бэтмена». О том, что на главную роль хотят пригласить Паттинсона, стало известно в середине мая. Другим претендентом на роль Бэтмена был британский актёр Николас Холт.

Американская кинокомпания Warner Bros. собирается выпустить фильм в 2021 году. Съёмки начнутся в конце 2019 — начале 2020 года.

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