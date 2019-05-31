Вашингтон, 31 мая, 2019, 21:24 — ИА Регнум. Новый российский истребитель пятого поколения Су-57 в реальном бою против F-35 сможет вывести из строя бортовое оборудование американского истребителя своими системами радиоэлектронной борьбы, а также проявит подавляющее превосходство радиолокационной системы, сообщает 31 мая журнал The National Interest.

Минобороны России Су-57 ВКС России

Издание утверждает, что Су-57 оснащён комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уникальной технологии, неизвестной специалистам Пентагона.

«Преимуществами Су-57 против американской военной техники являются его «убийственная стелс-технология» и радиофотонный радар», — сообщает автор статьи, опубликованной в The National Interest.

В частности, российский истребитель способен обнаружить противника на расстоянии 500 км, а основные характеристики радара Су-57 в десятки раз выше, чем у его американских оппонентов, а особенности его переключения между частотами не позволяют «ослепить» российский самолёт существующими на данный момент методами.

Напомним, для ВКС России заказана первая серия из 76 истребителей пятого поколения Су-57. Российские военные заявляют, что этими машинами будут укомплектованы три авиаполка с новой организационно-штатной структурой.