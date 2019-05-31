Москва, 31 мая, 2019, 21:14 — ИА Регнум. Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) после требования Кремля разъяснить ситуацию с рейтингом президента России Владимира Путина и методиками его вычисления, заявил об изменении методики расчёта рейтингов доверия политикам России. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В комментарии для издания глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что методика расчета рейтинга доверия была изменена. Раньше респондентам задавали «открытый» вопрос о доверии тем или иным политикам, и они сами называли фамилии политиков, которым они доверяют.

По этой методике рейтинг доверия российскому лидеру Владимиру Путину по последнему опросу составил 31,7%. Это вызвало некоторый ажиотаж в либеральных СМИ, которые начали утверждать, что популярность президента якобы очень низкая. В Кремле попросили ВЦИОМ прояснить ситуацию.

Федоров ещё до вопроса из Кремля поспешил заявить, что такой низкий рейтинг доверия — это следствие того, что граждане не знают, когда они станут жить лучше.

Но после того, как к нему был адресован вопрос, Федоров заявил, что рейтинги, вообще-то, бывают разные, и та методика, по которой рассчитывался рейтинг доверия Путина, она не самая точная, так как на «открытый» вопрос большинство респондентов вообще затрудняются ответить.

И вот теперь Федоров говорит, что методика была изменена, и вопрос о доверии к тому или иному политику стал «закрытым». Теперь вопрос звучит так:

«Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете указанному политику?»

Социологическое исследование, проведённое с применением нового метода, показало, что рейтинг доверия граждан к президенту Владимиру Путину составляет 72,3%.