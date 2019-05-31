Москва, 31 мая, 2019, 19:14 — ИА Регнум. Пенсионеры в Российской Федерации при средней пенсии в 14 тыс. рублей, с учетом обязательных расходов на жильё и лекарства, могут потратить на себя не более 200 рублей в день. Об этом сегодня, 31 мая, заявила в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.

Фёдор Бронников. Лазарь. 1886

Орлова напомнила, что средний размер пенсии в России сейчас составляет 14 тыс. рублей. Она подчеркнула, что такая пенсия совершенно точно не может обеспечить пожилому человеку достойный уровень жизни.

Если подсчитать обязательные расходы на услуги ЖКХ (в среднем 5 тыс. рублей в месяц), приобретение жизненно необходимых лекарств (2 тысячи рублей в месяц), расходы на предметы личной гигиены (не менее 1 тыс. рублей в месяц), то получается, что на питание у среднестатистического пенсионера остается всего 6 тысяч рублей в месяц, или около 200 рублей в день. И это при том, что такой пенсионер ничего не будет тратить на одежду и обувь. О покупке какой-либо бытовой техники речь вообще не идёт.

По мнению Орловой, решить данную проблему возможно только в рамках решения общих демографических проблем в России. Именно поэтому федеральная программа поддержки старшего поколения входит в число пяти основных программ национального проекта «Демография», напомнила аудитор.

Орлова пояснила, что размер пенсий в России фактически напрямую связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и перечисляются в Пенсионный фонд. Если учесть, что средняя заработная плата в отдельных регионах составляет 20−25 тыс. рублей, то платить большие пенсии просто невозможно. Кроме того, численность граждан трудоспособного возраста уменьшается, а число пенсионеров растет.

«Мир стареет, и это не только проблема России, а проблема всех развитых стран. И мы прекрасно понимаем, что не сможем быстро эту проблему разрешить — для этого нужны все перечисленные в нацпроекте комплексные меры и нужно время», — подчеркнула она.