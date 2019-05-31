Шахты, Ростовская область, 31 мая, 2019, 18:27 — ИА Регнум. В городе Шахты Ростовской области выпускники общеобразовательных школ посещают церковь. Информация об этом, подтверждённая фотоснимками, появилась в социальных сетях.

Shahteparh.ru Шахтинские выпускники молятся перед ЕГЭ

Из опубликованного Telegram-каналом Mash видео следует, что ритуал шахтинские школьники совершают перед сдачей ЕГЭ. Церемонию благословения в местном Покровском соборе проводят второй год подряд.

«В Покровском соборе всё проходит как надо: дети молятся об успешной сдаче, целуют икону, их поливают святой водой. Богоугодное дело одобрил местный департамент образования, он же предлагает курсы основ нравственной культуры», — уточняется в публикации.

Вместе с тем на сайте Шахтинской епархии 23 мая 2018 года была размещена новость о том, что выпускники городских школ «пришли на богослужение в кафедральный собор, чтоб взять благословение на сдачу Единого государственного экзамена».

«Вместе с одиннадцатиклассниками на молитву пришли их родители и педагоги, для которых это не менее волнительные дни. Архиерей обратился к молодым людям со словами поддержки и наставления. Преосвященнейший епископ Симон благословил каждого выпускника и окропил святой водой», — говорится в сообщении.

Официального комментария от министерства общего и профессионального образования Ростовской области на данную тему пока не появилось.