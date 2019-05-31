Тбилиси, 31 мая, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс уверена, что ее муж если не через несколько недель, но через несколько месяцев обязательно ступит на грузинскую землю.

ИА REGNUM

«Он героически вернулся на Украину, и я верю, что несколько недель или несколько месяцев осталось до того, как он достойно ступит на грузинскую землю! А до этого парламентский мандат госпожи Саломе перейдет в руки оппозиционера — Шалвы Шавгулидзе. Желаю ему успеха 9 июня! Что касается назначенной президентом госпожи, недоразумение, и ей народ укажет дорогу к дому, и она пойдет по ней такими же быстрыми шагами в тех же сапогах, в которых переступила президентскую резиденцию», — написала Сандра Руловс на своей странице в соцсети Facebook.

По ее мнению, та двухмесячная борьба, которую она и ее соратники по партии «Единое национальное движение» вели в Зугдиди, дала свои результаты, а народ ясно увидел, как нахально лишает его победы Бидзина Иванишвили.

«Проведенная под названием выборов спецоперация убедила всех здравомыслящих людей в Грузии, что так продолжать нельзя, так как это означает большую нищету, больший беспредел и больше оскорблений. Наш народ не заслужил жизни в такой нужде и таком бесправии», — утверждает супруга Михаила Саакашвили.

По ее же оценке, ее супруг Михаил Саакашвили продолжает оставаться реальным лидером Грузии и все 7 лет, что находится в изгнании, продолжает из-за границы делать в своей стране политическую погоду.

Напомним, что 19 мая в Грузии проходили промежуточные выборы в парламент и досрочные выборы в органы местного самоуправления. На пост мэра Зугдиди баллотировалась супруга Саакашвили, которая по итогам выборов проиграла кандидату от правящей партии «Грузинская мечта».

В Тбилиси выборы в парламент проходили в Мтацминдском избирательном округе, так как мажоритарный депутат от этого округа стала президентом Грузии. В первом туре ни один из кандидатов необходимого для победы количества голосов не набрал, поэтому 9 июня состоится второй тур, в который вышли кандидат от «Грузинской мечты» Владимир Кахадзе и адвокат Шалва Шавгулидзе, которому объявили поддержку оппозиционные партии, в том числе соратники Саакашвили. Интересно, что в период правления Саакашвили Шалва Шавгулидзе выступал адвокатом по нашумевшему делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и все 9 лет нахождения у власти «Единого национального движения» был непримиримым критиком и оппонентом этой партии и ее лидера.