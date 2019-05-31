Пекин, 31 мая, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Прекращение Китаем закупок иранской нефти с 28 мая стало неприятным сюрпризом для Тегерана. На фоне торговой войны между Пекином и Вашингтоном у Ирана всё-таки была надежда на сохранение своего крупнейшего покупателя. Вторым крупнейшим покупателем была Индия, но и она отказалась от закупок иранской нефти, хотя в прошлый санкционный период против Ирана в 2012—2015 годах она покупала.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

В КНР поступало из Исламской Республики Иран около 475 тысяч баррелей нефти в сутки. По данным Международного энергетического агентства, в апреле 2019 года экспорт иранской нефти составлял примерно 1,3 миллиона баррелей в сутки. В апреле 2018 года эта цифра была в два раза больше. На середину мая агентство Reuters называло объём иранского нефтяного экспорта в 500 тысяч баррелей в сутки.

Владимир Васильев, эксперт Института информационных войн, прокомментировал для ИА REGNUM отказ Китая от закупок иранской нефти:

«Прежде всего, надо понимать, что отношения с США гораздо важнее для Китая, чем отношения с Ираном. Достаточно посмотреть на объем торгового оборота между странами. Возьмем данные за 2017 год. Тогда экспорт КНР в Соединенные Штаты составлял 522,9 миллиарда долларов, а импорт из США — 187,5 миллиарда долларов. Итого: торговый оборот между странами в 2017 году был 710,4 миллиарда долларов.

Это ставит Китай в сильную зависимость от американского рынка, и доступ к нему отношения с Ираном не заменят. Кроме того, надо учитывать, что ядерный потенциал Китая гораздо слабее ядерного потенциала США, и пытаться разговаривать на равных у Пекина нет никакой возможности».

Эксперт отметил, что нефть — не редкий товар, КНР может её купить и у Саудовской Аравии, и у России, и у США. Владимир Васильев также добавил, что экономическую зависимость Китая от США следует обязательно учитывать при формировании геополитических союзов с этой страной.