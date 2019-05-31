Москва, 31 мая, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Распродажи на нефтяном рынке продолжаются. Цены на черное золото 31 мая приблизились к максимальному ежемесячному падению с ноября 2018 года. Драйвером обвала продолжает оставаться торговый конфликт между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Более того, накануне президент США, можно сказать, открыл второй фронт торговой войны. Дональд Трамп намерен с 10 июня 2019 года ввести 5% пошлины на все товары, импортируемые в страну из Мексики. Это продлится до тех пор, пока та не решит проблему нелегальной миграции своих граждан в США», — считает эксперт.

При этом стоит отметить, что договор в рамках NAFTA ранее уже был пересмотрен. На самом деле требование выглядит как предлог для того, чтобы ввести пошлины, потому что выполнить его будет очень тяжело.

«Но и это не все. Впереди пересмотр сделки ОПЕК+. Встреча пройдет в июне. В совокупности эти факторы продолжат оказывать давление на нефтяные котировки. В рамках техники падение может усилиться с целью $60 за баррель. Это ближайшая значимая поддержка», — отметил Исмаилов.

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