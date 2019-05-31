Москва, 31 мая, 2019, 15:45 — ИА Регнум. При том экономическом курсе, который проводят власти РФ, жизнь большинства граждан РФ будет только ухудшаться, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 31 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, по итогам которого 34% респондентов ответили, что за последний год материальное положение их семьи ухудшилось, 12% сообщили, что улучшилось, а 53% сказали, что изменений нет.

Григорий Григорьевич Мясоедов. Земство обедает. 1872

«2,5 миллиона человек — это чиновники. Еще 1 млн — это работники разного рода крупных корпораций. Итого около 3,5−4 млн. Вместе с членами семьи 12 млн. В стране 150 млн человек. Делим на 10 и получаем 15%. Вот эти 12−15% населения и улучшили своё положение, — сказал Хазин. — Что касается тех 53%, у которых ничего не изменилось, то у них всё изменится в самое ближайшее время. Причем в сторону ухудшения. Потому что все те, кто относится к тем, у кого жизнь могла бы улучшиться, уже попали в те 12%. Этот опрос показательный. Когда у людей нет денег ни на что, кроме еды, значит, дела плохи. И лучше не будет. При нынешнем экономическом курсе не будет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение», за последний год материальное положение семьи ухудшилось у 34% опрошенных. Кроме того, 40% респондентов ради экономии покупали более дешёвые товары, чем раньше, а отказывались от некоторых продуктов питания, товаров, услуг и развлечений 33%.