Москва, 31 мая, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Бесединская развязка в Москве является сложнейшим проектом, заявил 31 мая мэр столицы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция развязки на пересечении Бесединского шоссе и МКАД

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция развязки на пересечении Бесединского шоссе и МКАД

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция развязки на пересечении Бесединского шоссе и МКАД

Глава города осмотрел ход реконструкции объекта. Существующая развязка давно не справляется с интенсивным потоком машин, следующих в районы Зябликово, Братеево, Марьино и Люблино, где проживают около полумиллиона человек. Недавно был построен автовокзал «Южные ворота». Работы по реконструкции ведутся с октября 2017 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Один из сложнейших проектов — Бесединская развязка, из-за которой практически ежедневно возникают затруднения в юго-восточном секторе МКАД. Работы по её реконструкции выполнены на 50%, и мы надеемся, что уже в следующем году она будет завершена, и МКАД поедет быстрее», — сказал Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция развязки на пересечении Бесединского шоссе и МКАД

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция развязки на пересечении Бесединского шоссе и МКАД

По проекту пропускная способность развязки вырастет после реконструкции втрое. Будет построено 5,3 км дорог. Запланировано появление надземного перехода через МКАД возле «Южных ворот». Сейчас готовность объекта составляет примерно 48%.