Рим, 31 мая, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Правительство Италии подготовило ответ на письмо Еврокомиссии по вопросам о состоянии национальной экономики, сообщает информагентство ANSA в пятницу, 31 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Ранее сообщалось, что брюссельские чиновники в своем письме выразили сомнения в том, сможет ли Италия удержаться в предполагаемых границах бюджетного дефицита и не будет ли нарушать бюджетных правил ЕС.

Санкций со стороны ЕС не будет, потому что экономика Италии начала расти, дефицит бюджета не претерпит никаких изменений, новые финансовые маневры для этого не потребуются, и нарушать правила ЕС правительство Италии не собирается, сказал журналистам министр экономики и финансов Джованни Триа.

Ранее высказывались предположения, что в случае, если ЕС признает итальянское правительство «нарушителем правил», штраф может составить 3,5 млрд евро. Маттео Сальвини, вице-премьер и лидер партии «Лига», выигравшей выборы в Европарламент в Италии, заявил, что правительство готово к переговорам с Еврокомиссией, но никаких штрафов платить не будет.

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