Москва, 31 мая, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Два вертолета Ми-8АМТ в транспортном варианте переданы авиакомпании «Конверс Авиа» для перевозки грузов и вахтового персонала российских нефтедобывающих предприятий, сообщает 31 мая пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Www.russianhelicopters.aero Вертолет Ми-8АМТ

«Переданные вертолеты будут задействованы для перевозки грузов для нефтедобывающих предприятий России, а также будут использоваться для перевозки вахтового персонала в Красноярском крае и Тюменской области», — сообщил управляющий директор компании «У-УАЗ» Леонид Белых.

Ми-8АМТ — усовершенствованный вертолет среднего класса, созданный на базе транспортного Ми-8Т. Он обладает улучшенными лётно-техническими характеристиками, а при его разработке учтён опыт эксплуатации винтокрылых машин семейства в России и за рубежом. Ранее аналогичные вертолёты поступили для эксплуатации в Тверской области.

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