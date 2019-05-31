Москва, 31 мая, 2019, 12:29 — ИА Регнум. На прямой вопрос о доверии Президенту России Владимиру Путину положительно ответили 72,3% опрошенных россиян. Такие данные на своём сайте приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно опубликованным материалам, опрос проводился 30 мая 2019 года. На прямой вопрос «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?» 34,6% опрошенных заявили о безусловном доверии, ещё 37,7% выбрали ответ «скорее доверяю». О безусловном недоверии заявили только 10,1% опрошенных, ещё 13,6% скорее не доверяют главе государства.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, чей комментарий приведён на сайте, пояснил, что к методике прямого вопроса центр прибегает впервые — «в силу высокого интереса к данным о доверии Президенту и другим публичным политическим деятелям». При этом, по его мнению, «значимый рост функциональных оценок Президента произошел после оглашения послания Федеральному Собранию в феврале».

Уровень одобрения деятельности Президента по среднему значению с 20 по 26 мая составил 64,5% — напомним, что такой показатель определяется путём анализа ответов на вопрос «Вы в целом доверяете или не доверяете… (конкретному государственному институту)». Напомним, в январе уровень одобрения главы государства составлял 61,7%.

В рейтинге доверия российским политикам (открытый вопрос о политиках, которым респондент доверил бы решение важных государственных задач, любое количество ответов) Владимир Путин также занимает первое место — его назвали 30,5% опрошенных. Вторую и третью позиции в списке занимают министр обороны Сергей Шойгу (15,1%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (12%).

Как объясняет Михаил Мамонов, разрыв в уровне доверия при ответе на закрытый и открытый вопросы связан с самой методикой исследования: в первом случае социологи просят определить своё отношение к конкретному политику, а во втором — назвать фамилии самим. В последнем случае значительное влияние на респондентов оказывают «событийный фон, информационная активность политиков и другие факторы», многие из них затрудняются с ответом. «Ответы на закрытые вопросы (о доверии конкретному политику) более устойчивы, так как позволяют респонденту сфокусироваться на предмете оценки, затруднившихся ответить в таком случае значительно меньше», — пояснил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.