Москва, 31 мая, 2019, 11:18 — ИА Регнум. В последнее время отношения России и США претерпевают не самые легкие времена. ИА REGNUM запускает опрос, который позволит узнать мнение наших читателей о том, в каком именно положении находятся отношения этих двух стран и к чему они движутся.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Кем, по-вашему, являются США и РФ: врагами или партнерами? Как США относятся к усилению Россией своих внешнеполитических позиций? Нужно ли нам быть готовыми к горячему конфликту? Какое место может занять Россия в противостоянии между США и Китаем, США и Венесуэлой? И возможен ли вообще в наших отношениях компромисс, или возможность взаимовыгодных договоренностей — просто иллюзия?

Опрос ИА REGNUM проводится на уникальной платформе STIRVOX, которая позволяет каждому участнику увидеть не только процент поддержавших тот или иной вариант ответа, но и увидеть портрет тех, кто разделяет именно его мнение.