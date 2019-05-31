Магадан, 31 мая, 2019, 10:25 — ИА Регнум. С января по апрель 2019 года из Магаданской области уехали в другие регионы 1561 человек, в другие страны — 380. Итого всего регион покинул 1941 житель, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта управления федеральной службы государственной статистики по региону.

Переезд

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Эти показатели аналогичны прошлогодним. Так, за январь — апрель 2018 года с Колымы уехали 1956 жителей.

Если говорить о количестве людей, прибывающих в Магаданскую область из других регионов, то оно составило 1164 человека. Таким образом, Колыма демонстрирует существенное миграционное снижение вместо прироста.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель объединения профсоюзов Колымы Николай Махонькин заявлял, что в Магаданской области и Еврейской автономии в последние годы наблюдается самое серьёзное среди регионов Дальнего Востока сокращение населения.

«Колыма — в лидерах регионов России, откуда бегут люди. Хуже только в ЕАО, — сказал он. — Самое серьёзное сокращение числа людей за последние три года в ДФО наблюдается в Еврейской АО и Магаданской области. На Колыме этот показатель составил 3,53%, что свидетельствует о сохранении устойчивой тенденции сокращения жителей северных территорий страны, перехода на вахтовый метод, привлечения более дешевой рабочей силы и практически свертывания программы переселения северян в центральные районы России. Нас это тревожит, некогда валютный цех страны превращается в придаток монополий, а провозглашенные перспективы развития региона довольно туманны».